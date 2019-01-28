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Полиция задержала похитителя картины Куинджи

Антон Кардашов/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Полиция задержала мужчину, который похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Обнаружено и само полотно, его прятали в подмосковном посёлке Заречье.

Подозреваемый — 31-летний мужчина, который ранее задерживался за хранение наркотиков. Сейчас следователи проверяют его на вменяемость и устанавливают возможных соучастников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как писал News.ru, вечером 27 января неизвестный мужчина в форме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.


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