Полиция задержала похитителя картины Куинджи

https://news.ru/storage/news/8a88229a220ba4015af0b9fd5900ed10/d119a9b4-aba2-4573-8e40-7e0a1305ca1a_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Полиция задержала мужчину, который похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Обнаружено и само полотно, его прятали в подмосковном посёлке Заречье.

Подозреваемый — 31-летний мужчина, который ранее задерживался за хранение наркотиков. Сейчас следователи проверяют его на вменяемость и устанавливают возможных соучастников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как писал News.ru, вечером 27 января неизвестный мужчина в форме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.