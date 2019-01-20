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Подозреваемые в поножовщине задержаны в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудники московской полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в нападении на пассажиров метро, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл вечером 19 января на Люблинско-Дмитровской линии. Двое мужчин удерживали двери одного из вагонов электропоезда, а когда им сделали замечание, устроили потасовку. В результате два пассажира получили ножевые ранения.

О произошедшем другие пассажиры сообщили машинисту по экстренной связи. Нарушителей задержали на станции «Трубная», а пострадавших отправили в НИИ имени Склифосовского для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ), говорится на сайте ведомства.

Ранее News.ru сообщил о задержании в Санкт-Петербурге гражданина Таджикистана, подозреваемого в причастности к убийству. По версии полиции, он в ходе личного конфликта убил одного мужчину, а затем дважды ранил ножом другого. 


#москва #метро #происшествия #поножовщина
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