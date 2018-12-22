ДПС задержала подозреваемого в похищении москвички

https://news.ru/storage/news/a864a4f2e4642b0fb17faaa56eaedd8e/b45949b2-0f3d-4484-b2cb-06ae12dc2d19_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о происшествии на улице Синявинская поступило 21 декабря.

«Неизвестный насильно посадил 32-летнюю женщину в автомобиль ВАЗ 21 150, после чего скрылся», — рассказал он.

Полицейский отметил, что в связи со случившимся в городе был объявлен план «Перехват».

Автомобиль злоумышленника обнаружили на 65-м км МКАД. Сотрудники ДПС спасли женщину и арестовали водителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека», передаёт ТАСС.

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