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ДПС задержала подозреваемого в похищении москвички

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о происшествии на улице Синявинская поступило 21 декабря.

«Неизвестный насильно посадил 32-летнюю женщину в автомобиль ВАЗ 21 150, после чего скрылся», — рассказал он.

Полицейский отметил, что в связи со случившимся в городе был объявлен план «Перехват».

Автомобиль злоумышленника обнаружили на 65-м км МКАД. Сотрудники ДПС спасли женщину и арестовали водителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что массовую драку устроили посетители кафе в московском районе Солнцево. Инцидент с участием более 10 человек произошёл на улице Богданова, где расположено кафе «Солнечный очаг». 


#москва #полиция #похищение #ДПС
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