Полиция задержала грабителя чешского банка

Грабитель, захвативший заложников в чешском банке, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто из заложников не пострадал.
Об этом сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.
Мужчина попытался ограбить отделение банка Unicredit Bank в городе Пршибрам в Центральной Чехии. В банке он захватил девятерых посетителей в заложники. Грабитель заявлял полиции, что «не намерен никому причинить вреда». Он был вооружен. На месте ЧП работал отряд спецназа. Полиция вела переговоры со злоумышленником.
Город Пршибрам находится в 60 км к юго-западу от чешской столицы.
Ранее News.ru писал, что вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж. Хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.