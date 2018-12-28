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Полиция задержала грабителя чешского банка

Vit Cerny/CTK/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Грабитель, захвативший заложников в чешском банке, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Никто из заложников не пострадал. 

Об этом сообщила представитель полиции Моника Шиндлова.

Мужчина попытался ограбить отделение банка Unicredit Bank в городе Пршибрам в Центральной Чехии. В банке он захватил девятерых посетителей в заложники. Грабитель заявлял полиции, что «не намерен никому причинить вреда». Он был вооружен. На месте ЧП работал отряд спецназа. Полиция вела переговоры со злоумышленником.

Город Пршибрам находится в 60 км к юго-западу от чешской столицы.

Ранее News.ru писал, что вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж. Хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того как нападавшие похитили 50 тыс. гривен и $20 тыс., один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.


#полиция #БАНК #ЧП #чехия #грабитель
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