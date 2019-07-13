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Количество жертв аварии с автобусом в Башкирии выросло до шести. Среди пострадавших есть двое детей. Их отправили в ближайшие больницы.

Общественное транспортное средство, следовавшее в Уфу, улетело в кювет и перевернулось на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. По предварительным данным, в салоне находились 40 человек. 16 пассажиров не пострадали....