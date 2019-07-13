Пресс-служба столичной полиции сообщила о задержании более 25 участников несанкционированного митинга в центре столицы. Среди них — организаторы акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» Илья Яшин и Любовь Соболь.
За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции. Они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства, — заявили в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих не уходить от здания Мосгоризбиркома пока её не внесут в перечень кандидатов в Мосгордуму. Её обращение к участником митинга являлось частью акции.