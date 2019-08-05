Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Госавтоинспекции РФ сообщили о шести погибших и восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области. Среди них — двое несовершеннолетних.

В результате ДТП шесть человек погибли, из которых один ребёнок — девочка 14 лет, и восемь пострадали, среди которых тоже есть несовершеннолетний, — сообщили ТАСС в ГИБДД. Как писал News.ru,...