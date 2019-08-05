https://static.news.ru/photo/c2bf8760-b81f-11e9-88f5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего ночью на Золоторожском Валу в Москве.
Об этом сообщили в столичном главке МВД России.
Около 4 утра 6 августа поступило сообщение о конфликте возле дома 40 по Золоторожскому Валу, в результате которого несколько его участников получили телесные повреждения и были переданы медикам для оказания необходимой помощи, — цитирует пресс-службу главка «Интерфакс».
Все участники инцидента, которые являются приезжими из стран ближнего зарубежья, задержаны.
Как ранее писал News.ru, следователи подмосковного Наро-Фоминска опровергли появившуюся в СМИ информацию о скончавшемся после избиения в кафе школьнике. По предварительным данным, смерть 16-летнего подростка наступила в результате отравления.