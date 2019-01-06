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Полиция Уфы задержала иностранца за разбой и нападение

02.мвд.рф

происшествия [ версия для печати ]

Иностранный гражданин задержан в столице Республики Башкортостан. Его обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании местной жительницы.

Согласно материалам уголовного дела, преступления были совершены 31 декабря. Мужчина договорился с жительницей Уфы о встрече, а оказавшись у потерпевшей дома,  достал нож и напал на неё. После надругательства злоумышленник забрал у женщины деньги, несколько сотовых телефонов и планшетный компьютер.

В ходе разыскных мероприятий иностранца обнаружили в одном из  хостелов Уфы. При этом он был временно зарегистрирован по другому адресу, но там после совершения преступлений не появлялся.

По ходатайству следствия, суд отправил мужчину  под арест, сообщается на сайте СУ СКР по Республике Башкортостан.

Ранее News.ru сообщил об осуждении гражданина ближнего зарубежья за совращение трёх несовершеннолетних во Владимирской области. Свою вину он признавать отказался, заявив, что его оклеветали. Суд приговорил иностранца к девяти годам колонии строгого режима.


#криминал #иностранцы #Башкортостан
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