https://static.news.ru/photo/84b81dbc-95d1-11e9-982b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/ars_ves

Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости». Власти северной столицы ранее отказались согласовывать мероприятие.

На акции у Гостиного двора полиция задержала главу движения «Освободим Петербург» Вадима Казака, который устроил перфоманс и пришёл на мероприятие в колодках, пишет « МБХ Медиа ».

Также силовики увели ещё одного участника протестов. По информации очевидцев, задержание было достаточно жестким.

Как пишет « Медуза », всего в акции участвуют около 50 человек, из которых примерно 15 держат плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы.

В Петербурге у Гостиного двора идет несогласованная городскими властями акция против политических репрессий. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы pic.twitter.com/oGd3qucdPS — Meduza (@meduzaproject) 23 июня 2019 г.

Как писал News.ru, митинги, пикеты и собрания в рамках акции против злоупотреблений силовиков и политических преследований «Общество требует справедливости» начались 23 июня в России. В Москве митинг на проспекте Сахарова собрал по разным оценкам от 1800 до 3600 человек.