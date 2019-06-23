Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости». Власти северной столицы ранее отказались согласовывать мероприятие.
На акции у Гостиного двора полиция задержала главу движения «Освободим Петербург» Вадима Казака, который устроил перфоманс и пришёл на мероприятие в колодках, пишет «МБХ Медиа».
Также силовики увели ещё одного участника протестов. По информации очевидцев, задержание было достаточно жестким.
Как пишет «Медуза», всего в акции участвуют около 50 человек, из которых примерно 15 держат плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы.
В Петербурге у Гостиного двора идет несогласованная городскими властями акция против политических репрессий. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы pic.twitter.com/oGd3qucdPS