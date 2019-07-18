https://static.news.ru/photo/d5df0020-a94a-11e9-b718-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники полиции в очередной раз применили силу к митингующим против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулёво. По данным местных активистов, пострадали не менее четырёх человек, еще около 10 были задержаны.
Пресс-секретарь политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что с подозрением на инфаркт была госпитализирована Галина Смирнова. Кроме того, полицейские сломали руку мужчине по имени Дмитрий, повредили ногу Любови Аскеровой. Молодого человека по имени Антон ударили головой о дерево. Медики подозревают у него травму позвоночника.
Активист Илья Царёв заявил, что силовики посадили в автозак женщину с 6-летним ребёнком, передаёт «МБХ Медиа».
Ранее News.ru писал, что одна из участниц протестов против строительства мусорного полигона в подмосковном городе Ликино-Дулёво находится в реанимации. Серьёзные травмы во время разгона акции получили по меньшей мере три человека.