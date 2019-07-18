https://static.news.ru/photo/d5df0020-a94a-11e9-b718-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции в очередной раз применили силу к митингующим против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулёво. По данным местных активистов, пострадали не менее четырёх человек, еще около 10 были задержаны.

Пресс-секретарь политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что с подозрением на инфаркт была госпитализирована Галина Смирнова. Кроме того, полицейские сломали руку мужчине по имени Дмитрий, повредили ногу Любови Аскеровой. Молодого человека по имени Антон ударили головой о дерево. Медики подозревают у него травму позвоночника.

В Ликино-Дулево, где протестуют против свалки сына Чайки, снова избивают людей. Одну женщину увезли на скорой, задержано как минимум 8 человек, в том числе ребенок. Видео: Telegram/Гудков https://t.co/TxZ5JXlscS pic.twitter.com/GLnFrhYTQi — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 18, 2019

Активист Илья Царёв заявил, что силовики посадили в автозак женщину с 6-летним ребёнком, передаёт « МБХ Медиа ».

Ранее News.ru писал, что одна из участниц протестов против строительства мусорного полигона в подмосковном городе Ликино-Дулёво находится в реанимации. Серьёзные травмы во время разгона акции получили по меньшей мере три человека.