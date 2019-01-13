Полиция проверяет расстрел четырёх человек в Башкирии

https://news.ru/storage/news/ed02406569e26f308998bf628e47995a/45dfc979-5d3e-4ce5-8c3e-f8a20867eacb_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Башкирские полицейские проверяют информацию из соцсетей о том, что житель Учалинского района расстрелял семью из двух человек, таксиста и участкового. После этого он, предположительно, скрылся в лесу.

«Полицейские выясняют, насколько правдива информация, выданная в СМИ и социальных сетях», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее News.ru писал, что полицейские Краснодара обнаружили расстрелянную машину Toyota RAV-4 около жилого комплекса «Центральный». Правоохранители ведут проверку по этому факту. Из повреждений на автомобиле зафиксированы разбитое боковое переднее стекло и вмятины на дверях. Возле иномарки были найдены металлические предметы, которые, по предварительной информации, являются частями пуль.