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Полиция проверяет похищение человека в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Столичные правоохранители проверяют информацию о похищении человека на северо-западе Москвы.

По данным очевидцев, предполагаемую жертву затолкали в автомобиль на Химкинском бульваре, передаёт РЕН ТВ. После этого транспортное средство быстро скрылось.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего Абдуллаха Архума — сына члена Конституционной ассамблеи Ливии Умара Архума. Инцидент произошёл недалеко от музыкального института в городе Сабха. Машина с тонированными окнами остановилась возле здания, находящиеся в его салоне лица попросили у мальчика помощи. После этого ребёнок сел в автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.


#москва #похищения
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