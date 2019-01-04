Полиция проверяет похищение человека в Москве

Столичные правоохранители проверяют информацию о похищении человека на северо-западе Москвы.
По данным очевидцев, предполагаемую жертву затолкали в автомобиль на Химкинском бульваре, передаёт РЕН ТВ. После этого транспортное средство быстро скрылось.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего Абдуллаха Архума — сына члена Конституционной ассамблеи Ливии Умара Архума. Инцидент произошёл недалеко от музыкального института в городе Сабха. Машина с тонированными окнами остановилась возле здания, находящиеся в его салоне лица попросили у мальчика помощи. После этого ребёнок сел в автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.