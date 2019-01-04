Полиция проверяет похищение человека в Москве

https://news.ru/storage/news/ee3dd7a0423d44472f91e580a409f77c/3963e8b2-f235-49fb-9880-51cf1896e515_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Столичные правоохранители проверяют информацию о похищении человека на северо-западе Москвы.

По данным очевидцев, предполагаемую жертву затолкали в автомобиль на Химкинском бульваре, передаёт РЕН ТВ. После этого транспортное средство быстро скрылось.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал, что неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего Абдуллаха Архума — сына члена Конституционной ассамблеи Ливии Умара Архума. Инцидент произошёл недалеко от музыкального института в городе Сабха. Машина с тонированными окнами остановилась возле здания, находящиеся в его салоне лица попросили у мальчика помощи. После этого ребёнок сел в автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.