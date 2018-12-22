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Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пензенская полиция задержала жителя Ленинградской области, подозреваемого в распространении наркотического средства, известного как «скорость». При себе у него нашли шесть таблеток «спидов».

Злоумышленник работал очень «эффективно» — за сутки курьер умудрялся сделать до 100 так называемых закладок, сообщает «Пенза-Взгляд». До того, как попасть в руки правоохранителей, мужчина 91-го года рождения разложил дозы почти по 2000 адресов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации в Приморском крае цеха по производству наркотиков. Во время спецоперации изъяли более 190 кг марихуаны и задержали трёх человек.


#пенза
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