Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»

https://news.ru/storage/news/e772c1f931217dc1158db73f67972fa6/f20e41f0-4830-4853-b59e-972a1441be1c_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пензенская полиция задержала жителя Ленинградской области, подозреваемого в распространении наркотического средства, известного как «скорость». При себе у него нашли шесть таблеток «спидов».

Злоумышленник работал очень «эффективно» — за сутки курьер умудрялся сделать до 100 так называемых закладок, сообщает «Пенза-Взгляд». До того, как попасть в руки правоохранителей, мужчина 91-го года рождения разложил дозы почти по 2000 адресов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации в Приморском крае цеха по производству наркотиков. Во время спецоперации изъяли более 190 кг марихуаны и задержали трёх человек.