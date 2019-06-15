https://static.news.ru/photo/0106086e-8f3f-11e9-97da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичная полиция объяснила, почему устроила массовые задержания 14 июня у метро «Китай-город» в центре Москвы. Это связано с «профилактическими мероприятиями», пояснили силовики.

Целью было, как подчёркивают в ведомстве, «недопущение нарушения общественного порядка, в частности недопущения распития алкогольной продукции», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

14 июня вечером бойцы ОМОНа подъехали к популярному у молодёжи месту на Хохловской площади. Вместе с ними были активисты прокремлёвского движения «Лев против», которые выступают против распития алкоголя в публичных местах. Дальше начались массовые задержания собравшихся с применением силы. Одну из девушек силовики волокли по асфальту, сообщает «Медиазона».

Ранее News.ru писал, что Росгвардия готова принять меры к своим сотрудникам, если на них поступят жалобы за действия 12 июня. Правда, речь идёт о наказании за чрезмерное применение силы по отношению к двум гражданам: несовершеннолетнему юноше и онкобольному журналисту.