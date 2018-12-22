Полиция накрыла в Приморье цех по изготовлению наркотиков

https://news.ru/storage/news/a97c7788157a74961c8474a5593ae6ac/7aea2618-e284-4b33-ae7c-463f09118698_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Приморские полицейские в ходе спецоперации изъяли более 190 килограммов марихуаны и задержали трёх человек.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из сел Хорольского района. Помимо крупной партии марихуаны сотрудники МВД обнаружили 1,7 килограмма масла каннабиса, а также медицинские шприцы, которые злоумышленники использовали в качестве тары для расфасовки и хранения наркотиков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Двое задержанных, которые являются уроженцами Закавказья, отправлены под арест. С их подельницы — жительницы села Луговое — взята подписка о невыезде, сообщается на сайте МВД России.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти ряда стран легализовали марихуану. В частности, наркотик появился в продаже в аптеках Польши, Канады, Великобритании. Примеру этих государств собирается последовать Таиланд.