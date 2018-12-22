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Полиция накрыла в Приморье цех по изготовлению наркотиков

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Приморские полицейские в ходе спецоперации изъяли более 190 килограммов марихуаны и задержали трёх человек.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в одном из сел Хорольского района. Помимо крупной партии марихуаны сотрудники МВД обнаружили 1,7 килограмма масла каннабиса, а также медицинские шприцы, которые злоумышленники использовали в качестве тары для расфасовки и хранения наркотиков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Двое задержанных, которые являются уроженцами Закавказья, отправлены под арест. С их подельницы — жительницы села Луговое — взята подписка о невыезде, сообщается на сайте МВД России.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти ряда стран легализовали марихуану. В частности, наркотик появился в продаже в аптеках Польши, Канады, Великобритании. Примеру этих государств собирается последовать Таиланд.  


#полиция #наркотики #Приморье
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