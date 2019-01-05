Полиция начала проверку по младенцу с заклеенным ртом

https://news.ru/storage/news/f3af24c11d4410c58dd177ca9a971612/81854f04-262b-4151-9997-80f2e4d1f26a_850.jpg Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

Полиция проводит доследственную проверку по информации о том, что младенцу в перинатальном центре заклеили рот пластырем в Ингушетии. Соску лейкопластырем к лицу младенца приклеила одна из пациенток, которая уже призналась в содеянном.

Тем не менее полиция устанавливают должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность малыша, после этого будет принято решение, сообщает РИА Новости.

Поводом для проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, где в палате без медперсонала находится ребёнок с заклеенным ртом.

Ранее News.ru сообщал, что пациентка перинатального центра сняла на видео ребёнка, который лежал без матери в медицинском учреждении. Он лежит в холодном помещении без оборудования для подогрева.