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Полиция начала проверку по младенцу с заклеенным ртом

Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Полиция проводит доследственную проверку по информации о том, что младенцу в перинатальном центре заклеили рот пластырем в Ингушетии. Соску лейкопластырем к лицу младенца приклеила одна из пациенток, которая уже призналась в содеянном.

Тем не менее полиция устанавливают должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность малыша, после этого будет принято решение, сообщает РИА Новости.

Поводом для проверки стала появившаяся в соцсетях видеозапись, где в палате без медперсонала находится ребёнок с заклеенным ртом.

Ранее News.ru сообщал, что пациентка перинатального центра сняла на видео ребёнка, который лежал без матери в медицинском учреждении. Он лежит в холодном помещении без оборудования для подогрева.


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