Полиция не нашла мародёров в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/d6077fa9876f093c80dfd418d705b465/3a61358b-fc8d-492a-97d2-6c55f732067d_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Региональное управление МВД не зафиксировало случаев мародёрства на месте трагедии в Магнитогорске. Сотрудники полиции дежурят у частично обрушившегося дома.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что трагедия в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, погребая под собой спящих людей, остаётся главной печальной новостью в стране. По уточнённым на утро 1 января данным, погибли восемь человек, судьба свыше трёх десятков жильцов дома неизвестна.