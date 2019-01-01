Полиция не нашла мародёров в Магнитогорске

Региональное управление МВД не зафиксировало случаев мародёрства на месте трагедии в Магнитогорске. Сотрудники полиции дежурят у частично обрушившегося дома.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что трагедия в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома, погребая под собой спящих людей, остаётся главной печальной новостью в стране. По уточнённым на утро 1 января данным, погибли восемь человек, судьба свыше трёх десятков жильцов дома неизвестна.