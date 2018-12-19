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Полиция Крыма объявила в розыск главного архитектора Ялты

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

МВД Республики Крым опубликовало ориентировку на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Эдема Керимова. Мужчина ушёл из дома в конце ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В сообщении даётся подробное описание внешности чиновника, отмечается, что он мог быть одет в серую куртку с капюшоном на меху, тёмные брюки и такую же обувь. Указано также, что Керимов мог уйти из дома с ноутбуком.

До 5 декабря архитектор числился на больничном, однако после его истечения на работе так и не появился. Попытки связаться с ним по телефону успехом не увенчались. В итоге депутатам горсовета Ялты пришлось утверждать Генплан города без Керимова, сообщает «РГ».

Ранее News.ru писал об объявлении в розыск руководителя московского хлебокомбината «Черкизово». Его исчезновение связано с задолженностью работникам предприятия по зарплате в размере около 10 млн рублей. 


#крым #МВД #розыск
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