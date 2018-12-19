Полиция Крыма объявила в розыск главного архитектора Ялты

https://news.ru/storage/news/de21016f8c484cf00a62dd63f0574694/d15efb2f-ef38-48cf-a77b-06b5f99fcd25_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

МВД Республики Крым опубликовало ориентировку на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Эдема Керимова. Мужчина ушёл из дома в конце ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В сообщении даётся подробное описание внешности чиновника, отмечается, что он мог быть одет в серую куртку с капюшоном на меху, тёмные брюки и такую же обувь. Указано также, что Керимов мог уйти из дома с ноутбуком.

До 5 декабря архитектор числился на больничном, однако после его истечения на работе так и не появился. Попытки связаться с ним по телефону успехом не увенчались. В итоге депутатам горсовета Ялты пришлось утверждать Генплан города без Керимова, сообщает «РГ».

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