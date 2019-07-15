https://static.news.ru/photo/9858070c-a6e2-11e9-8fb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции применили грубую силу к жителям подмосковного Ликино-Дулёво, вышедших на очередную акцию протеста против вырубки леса и строительства мусороперерабатывающего завода. По словам очевидцев, избиению со стороны силовиков подверглись даже женщины и дети.

Местный активист по имени Илья заявил, что одного участника акции бросили между двумя огромными пнями, скрутили и ударили по голове. Другую женщину бросили в канаву. Активистка Ольга Савина отметила, что пострадавшая уже около 20 минут лежит без сознания. По словам Ольги Басацкой, силовики задержали от пяти до восьми человек.

В Ликино-Дулево побоище. "Хартия" Чайки вместе с полицией рубят лес под гигантскую свалку, бьют местных жителей. Есть задержания, люди перекрывают трассу. pic.twitter.com/1Whvbyo6tu — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 июля 2019 г.

Политик Дмитрий Гудков сообщил, что одну из пострадавших госпитализировали с переломом позвоночника.

Избиение полицией местных жителей продолжается. pic.twitter.com/1n9LdClLTT — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 июля 2019 г.

Полицейские прибыли к месту предполагаемого строительства вместе с представителями «Хартии» сына Генпрокурора РФ Игоря Чайки, которая руководит работами. Сотрудники «Хартии» предоставили протестующим документы, которые якобы санкционируют вырубку леса, однако активисты обнаружили в копиях бумаг серьёзные несостыковки и потребовали представить оригиналы.

Местные жители перекрыли Егорьевской шоссе, не давая рабочим проехать. После этого в ситуацию вмешались полицейские, передаёт « ОВД-Инфо ».

Протестующие против мусорного полигона в Ликине-Дулеве перекрыли трассу А108 (в районе деревни Слободище). Тем временем одну из женщин увезли с переломом позвоночника. pic.twitter.com/YXDxAppyxV — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 15 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что меры безопасности усилены около здания Московской городской избирательной комиссии. Это решено было сделать после несанкционированного митинга, который состоялся 14 июля.