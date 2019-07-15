Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции применили грубую силу к жителям подмосковного Ликино-Дулёво, вышедших на очередную акцию протеста против вырубки леса и строительства мусороперерабатывающего завода. По словам очевидцев, избиению со стороны силовиков подверглись даже женщины и дети.

Местный активист по имени Илья заявил, что одного участника акции бросили между двумя огромными пнями, скрутили и ударили по голове. Другую женщину бросили в канаву. Активистка Ольга Савина отметила, что пострадавшая уже около 20 минут лежит без сознания. По словам Ольги Басацкой, силовики задержали от пяти до восьми человек.

Политик Дмитрий Гудков сообщил, что одну из пострадавших госпитализировали с переломом позвоночника.

Полицейские прибыли к месту предполагаемого строительства вместе с представителями «Хартии» сына Генпрокурора РФ Игоря Чайки, которая руководит работами. Сотрудники «Хартии» предоставили протестующим документы, которые якобы санкционируют вырубку леса, однако активисты обнаружили в копиях бумаг серьёзные несостыковки и потребовали представить оригиналы.

Местные жители перекрыли Егорьевской шоссе, не давая рабочим проехать. После этого в ситуацию вмешались полицейские, передаёт «ОВД-Инфо».

Ранее News.ru писал, что меры безопасности усилены около здания Московской городской избирательной комиссии. Это решено было сделать после несанкционированного митинга, который состоялся 14 июля.

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