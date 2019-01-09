Подозреваемый признался в убийстве полицейского

https://news.ru/storage/news/9423fa61844ce753687ff4f96b4609e7/a2c09d9f-8273-4bad-851d-6f0442127aac_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, которого подозревают в убийстве тверского полицейского в подмосковном городе Подольск, дал признательные показания. Он сообщил обо всех обстоятельствах преступления.

«Также он подтвердил информацию о том, что является уроженцем Республики Чувашия и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

На данный момент продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее стало известно о том, что правоохранители разыскивают мужчину 1978 рождения, который убил сотрудника полиции из Твери. В момент гибели полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей. У него на почве ревности вспыхнул конфликт с мужчиной, в ходе которого злоумышленник нанёс оппоненту несколько ножевых ранений в шею, после чего скрылся. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Как ранее писал News.ru, в Измаильском районе Одесской области произошло массовое убийство. Полицейские обнаружили тела четырёх местных жителей со следами насильственной смерти. По версии следствия, убийство, скорее всего, произошло на почве ревности. Кроме того, не исключается и версия, связанная с разбойным нападением.