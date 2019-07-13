https://static.news.ru/photo/523b4ea0-a5ed-11e9-97d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Хабаровске сотрудник полиции сбил трёх человек на пешеходном переходе. Один из них скончался.

Региональное управление МВД России по Хабаровскому краю по данному факту проводит служебную проверку. По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 14 июля, на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской.

Полицейский в служебное время совершил наезд на людей, которые шли по нерегулируемому пешеходному переход. В результате ДТП один из пешеходов скончался, двое доставлены в больницу. Сотрудник МВД был трезв, пишет « Интерфакс ».

News.ru ранее писал, что в Новосибирской области бывший полицейский на большой скорости въехал в группу людей, среди которых была четырёхлетняя девочка. Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали.