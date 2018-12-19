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Участковый изнасиловал женщину в отделе полиции Иркутска

Сергей Булкин/News.ru

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Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу на два месяца двух местных жителей и сотрудника полиции, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины. Преступление было совершено в участковом пункте полиции № 8. 

По данным следователей, обвиняемые и потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения 16 декабря находились в отделении. Мужчины жестоко избили женщину, после чего совершили групповое изнасилование. 

17 декабря в отношении преступников было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области. 

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции города Кызыл в Республике Тыва задержали мужчину, который пытался совершить преступление в отношении 8-летней девочки. За несколько дней до инцидента злоумышленник вышел из тюрьмы, где провёл 20 лет за изнасилование и убийство.


#полиция #изнасилование #ИРКУТСК #женщина
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