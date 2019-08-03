ДТП с участием полицейского автомобиля и такси произошло в центре столицы. Пострадали два человека.
Автомобили столкнулись на пересечении улиц Житной и Люсиновской. Полицейская машина получила повреждения спереди, у такси помят бок.
По словам очевидцев аварии, такси ехало на зелёный свет. В ГИБДД столицы отметили, что полицейский автомобиль двигался с включённым спецсигналом.
В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и пассажирка такси, сообщает
Ранее News.ru писал, что на внешней стороне МКАД между Волгоградским и Рязанским проспектами столкнулись пять автомобилей. В результате погиб один человек и ещё трое пострадали.