Фото: АГН «Москва»

В одном из московских ресторанов обнаружили останки человека, который умер более 25 лет назад. Неожиданная находка была сделана во время проведения ремонтных работ.

Пока что неизвестно, кем был погибший. Остаются неясными и причины его смерти. Однако не исключено, что это жертва убийства. Кости нашли после того, как рабочие вскрыли пол, передаёт РИА Новости...