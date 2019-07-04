https://static.news.ru/photo/b474b3de-9e60-11e9-bca6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 72.мвд.рф

Сотрудники полиции Тюмени задержали мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в ТРЦ «Кристалл». У одного из них изъято оружие.

По данным силовиков, мужчина незаконно хранил травматический пистолет и охотничий карабин, который в ходе инцидента передал другому фигуранту дела. В отношении него составлены два протокола по статье 20.8 КоАП РФ, передаёт Telegram-канал «Криминал».

Ранее News.ru писал, что крупный ТЦ «Кристалл» эвакуировали в Тюмени. В здании устроили стрельбу. Подозреваемые скрылись с места происшествия. Правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват».