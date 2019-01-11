Полицейские застрелили трёх боевиков в Дагестане

https://news.ru/storage/news/61bd2619230302b48945541b5e38df75/51c695d2-c1eb-476d-9b53-6e4b9e0220ab_850.jpg Пресс-служба Национального антитеррористического комитета/NewsTeam/ТАСС

Сотрудники ДПС Дагестана застрелили трёх человек, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ 2107, которые напали на экипаж. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ».

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — говорится в сообщении Информационного центра НАК.

Ранее News.ru сообщал, что сотни дагестанцев примкнули к боевикам на Ближнем Востоке. Большинство таких граждан — молодые люди от 25 до 30 лет.