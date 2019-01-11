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Полицейские застрелили трёх боевиков в Дагестане

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета/NewsTeam/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники ДПС Дагестана застрелили трёх человек, передвигавшихся в автомобиле ВАЗ 2107, которые напали на экипаж. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной автотрассы «Кавказ».

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — говорится в сообщении Информационного центра НАК.

Ранее News.ru сообщал, что сотни дагестанцев примкнули к боевикам на Ближнем Востоке. Большинство таких граждан — молодые люди от 25 до 30 лет.


#дагестан #боевики
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