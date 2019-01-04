Полицейские застрелили мужчину, убившего конкурента

https://news.ru/storage/news/16b238b45e1f3c0990e3893f0fa79e67/1a987278-7094-4fa8-9ab5-6def346ff91c_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

41-летний житель села Усады Татарстана Алексей Слепнёв застал свою девушку с другим мужчиной и уехал к родителям. Затем он вернулся домой пьяным и зарезал конкурента.

В первый раз любовника с сожительницей он увидел ещё в декабре 2018 года и тогда спокойно уехал из дома. 3 января мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения и прошёл в дом, разбив окно. Он снова увидел измену и несколько раз ударил ножом в спину 24-летнего молодого человека.

Потерпевший убежал на улицу и там умер, сообщает сайт следственного управления СКР по республике. Нападавший заперся в ванной и предпринял попытку самоубийства.

Он уже находился в бессознательном состоянии, когда в дом приехали врачи и полицейские. Однако потом мужчина пришёл в себя и напал на них с ножом. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены выстрелить в него из пистолетов. Мужчина скончался после двух пулевых ранений.

На Слепнёва заведено уголовное дело по подозрению в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Следователи сейчас изучают все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru сообщал про бытовой конфликт в Уфе. Мужчина застрелил жену и брата во время приступа ревности. Он застал уединившихся в комнате 44-летнюю супругу и 65-летнего родственника. Поняв, что супруга ему изменила, он схватил карабин и сначала расправился со своей возлюбленной, а потом застрелил и её любовника, бросившегося бежать. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.