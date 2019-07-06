https://static.news.ru/photo/5edc2b0a-9ff5-11e9-af7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ/vk.com

Одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян проходят на Болотной площади столицы. Сотрудники правоохранительных органов задержали уже пятерых участников акций.

Причиной действий полицейских стало нарушение правил проведения одиночных пикетов, сообщил корреспондент News.ru. Протестующие встали впятером в одном месте, что позволяет классифицировать мероприятие как митинг.

Среди задержанных есть как выступающие в поддержку девушек, так и требующие для них серьёзного наказания.

Организаторы акции «Марш сестёр» решили провести 6 июля серию одиночных пикетов, поскольку мэрия Москвы не согласовала акцию на этот день.

Как писал News.ru, организаторы шествия в поддержку сестёр Хачатурян заявили об угрозах со стороны членов ультраправой группировки «Мужское государство». Организаторы собираются подать уведомление на марш на 27 июля, годовщину убийства издевавшегося над своими дочерьми Михаила Хачатуряна.