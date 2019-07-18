https://static.news.ru/photo/b846d9f0-a942-11e9-9195-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 50.мвд.рф

Наркополицейские в ходе оперативно-профилактической операции «Мак» скосили и сожгли более тысячи кустов дикорастущей конопли, в которой специалисты обнаружили наркотические вещества.

В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Воскресенскому району возле одного из посёлков обнаружен участок с дикорастущей коноплёй. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной, – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как ранее сообщал News.ru, в 2018 году за незаконное культивирование наркосодержащих растений административное наказание применили в отношении 737 граждан. Это на 189% больше, чем в 2013 году.