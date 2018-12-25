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Полицейские пресекли незаконное производство незамерзайки

Сергей Булкин/News.ru

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В Московской области сотрудники полиции пресекли работу подпольного цеха, в котором изготавливали незамерзающую жидкость для очистки стёкол автомобиля.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД Татьяны Петровой, жидкость производилась на основе ядовитого метилового спирта. Сам цех находился на территории промзоны. Изготовлением продукта занимались девять уроженцев Средней Азии, все они доставлены в отдел полиции.

«Фальсифицированная незамерзающая жидкость объемом более 2 т изъята из оборота. По результатам исследования она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и изготовлена с использованием метилового спирта», — сообщила Петрова.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники полиции предотвратили поступление в розничную сеть свыше 100 тыс. литров фальсифицированного алкоголя в Иркутской области. Контрафакт неизвестного качества должен был поступить в павильоны, магазины и кафе в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирске.


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