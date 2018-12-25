Полицейские пресекли незаконное производство незамерзайки

https://news.ru/storage/news/191b7aa31e0cf096d986e7c0410cf13e/e545ae37-d49b-441a-8bf8-abf49ee2b089_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Московской области сотрудники полиции пресекли работу подпольного цеха, в котором изготавливали незамерзающую жидкость для очистки стёкол автомобиля.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД Татьяны Петровой, жидкость производилась на основе ядовитого метилового спирта. Сам цех находился на территории промзоны. Изготовлением продукта занимались девять уроженцев Средней Азии, все они доставлены в отдел полиции.

«Фальсифицированная незамерзающая жидкость объемом более 2 т изъята из оборота. По результатам исследования она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и изготовлена с использованием метилового спирта», — сообщила Петрова.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники полиции предотвратили поступление в розничную сеть свыше 100 тыс. литров фальсифицированного алкоголя в Иркутской области. Контрафакт неизвестного качества должен был поступить в павильоны, магазины и кафе в Иркутске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирске.