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Полицейские Петербурга поймали грабителя банкоматов

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в краже денег из трёх банкоматов. Общая сумма похищенного превышает 10 млн рублей.

Взломом банкоматов, принадлежащих Росбанку и установленных в торговых центрах, мужчина занимался с ноября прошлого года по август текущего. Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме — подбирал ключ к сейфовому отделению и код к замку. Это позволяло ему похищать деньги, не привлекая к себе внимания. Полицейским удалось вычислить петербуржца благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом, сообщает «Фонтанка». В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщил о хищении крупной суммы денег из банкомата в Москве. Злоумышленник взломал аппарат, забрал из него кассету с наличностью и сбежал. Материальный ущерб превысил 1,2 млн рублей.


#кражи #Санкт-Петербург #банкоматы
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