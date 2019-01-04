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Избиение конструктора «Мрии» на Украине расследуют в полиции

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Департамент патрульной полиции инициировал служебное расследование в связи с информацией об избиении правоохранителями 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов» Виктора Ковальского. Специалист работал над созданием самолёта Ан-225 «Мрия» («Мечта»).

По некоторым данным, три неизвестных злоумышленника напали на мужчину у выхода из станции метро «Шулявская». Один из них схватил Ковальского за рукав и попросил прикурить. Когда пенсионер попытался высвободиться, на него посыпались удары. 

Прибывшие на место полицейские также начали избивать мужчину. Затем конструктора заковали в наручники и посадили в патрульную машину. Именно там выяснилось, что нападавшие и правоохранители приняли пенсионера за валютного мошенника. 

По словам очевидцев, полиция игнорировала травмы, полученные Ковальским, в связи с чем скорую пришлось вызывать прохожим. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, повреждение зуба и спины, сообщает ТСН

Ранее News.ru писал, что житель Уфы, 40-летний Андрей Тюняков, скончался в ночь с 31 декабря на 1 января после избиений и пыток в отделе полиции, сообщает сотрудница «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко со ссылкой на брата погибшего, Егора Игнатьева. По информации правозащитной организации, инцидент произошёл 29 декабря. 


#избиения #украина #полиция #киев #пенсионер
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