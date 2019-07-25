https://static.news.ru/photo/47afd4f2-af15-11e9-8822-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, которого подозревают в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в подмосковном Раменском.

Официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подозреваемый задержан в Ногинском районе. Он 1981 года рождения. Его личность пока не раскрывается.

Мужчина нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке. Свидетелем конфликта стал маленький ребёнок. Убийца сразу же сбежал с места преступления. Позже полицейские в Ногинске обнаружили машину, на которой скрылся подозреваемый.

Ранее News.ru писал о том, что силовики задержали уроженца Киргизии, подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.