Польский чиновник получил ножевое ранение

https://news.ru/storage/news/6a8ddf98a315f62128eca6a04adcec3e/32b7ab58-12a2-46ca-9c4e-4447c990285f_850.jpg Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Неизвестный мужчина совершил нападение во время фейерверка.

Политик был госпитализирован, о состоянии мэра пока ничего не сообщается. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, ведется поиск преступника. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧП произошло на благотворительном мероприятии «Большой оркестр праздничной помощи», на котором местные власти планировали собрать денежные средства, чтобы оказать помощь медицинским учреждениям. Акция должна была завершиться концертом, информирует портал «Онет».

Гданьск находится на севере Польши. В нём проживает около 500 тыс. жителей. В городе расположен крупный порт.

Ранее News.ru писал, что неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине. Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй. На официальном сайте МВД по Республике Ингушетия сказано, что начальник ЦПЭ ведомства в республике — Ибрагим Эльджаркиев.