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Боевик готовил покушение на Путина в Сербии

imago sportfotodienst/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сербские правоохранители задержали боевика Армина Алибашича, который, как предполагается, готовил покушение на президента России Владимира Путина во время его поездки в Белград.

Инцидент произошёл в городе Нови-Пазар. Правоохранители заметили оптическую винтовку в рюкзаке мужчины.

Позднее в его квартире прошёл обыск, в ходе которого был найден арсенал оружия и символика ИГ (запрещённая на территории РФ организация), передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что мэр Гданьска Павел Адамович скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс мужчина во время благотворительного концерта. Мужчина, ранивший политика, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался.


#терроризм #путин #боевики #сербия #покушение
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