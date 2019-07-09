https://static.news.ru/photo/5793120c-a232-11e9-80cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посетители супермаркета в Мотовилихинском районе Перми задержали мужчину, набросившегося с ножом на кассиршу. 50-летняя женщина была экстренно госпитализирована.

Разозлившись, мужчина достал нож и нанёс им несколько ударов потерпевшей, после чего попытался скрыться. Однако бдительные очевидцы остановили гражданина и передали его прибывшим сотрудникам полиции, — сообщили в краевом МВД.

Задержанный 64-летний мужчина дал признательные показания и был помещён в СИЗО.

Как писал News.ru, житель квартиры на Октябрьской улице в Москве, закрывшись дома, угрожал взорвать гранату после того, как поговорил с судебными приставами о своих долгах. Приставы пришли к нему, чтобы взыскать имущество за долг в 300 тысяч рублей. Заперев дверь, мужчина заявил, что готов взорвать гранату в случае, если его не оставят в покое.