USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C15:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Покупатель украл в магазине кольцо за 2,6 млн рублей

Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В торговом центре на юго-востоке столицы неизвестный мужчина попросил посмотреть золотое кольцо с бриллиантом и украл его.

«Мужчина попросил у продавца-кассира посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего забрал его и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл на Волгоградском проспекте, 125. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что Константина Костенко, бывшего старшим следователем УФСБ Магаданской области, судят за кражу золотых самородков, служивших вещдоками в уже закрытом деле. В 2013 году Костенко вёл дело против гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, который в течение 45 лет добывал золото на Колыме. В ходе расследования у Дереженца было изъято более 12 килограммов золотых самородков, которые, по версии следствия, Костенко позже похитил, заменив их другим похожим металлом. Стоимость украденного — 22,6 млн рублей.


#москва #кража #ТЦ #кольцо
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
общество 15:12, 24 января 2019
Подозреваемого в краже катера задержали в Москве
происшествия 12:14, 18 января 2019
Охранники попались на краже игрушек для больных детей
происшествия 08:47, 20 декабря 2018
Студенты РГГРУ обвинили силовиков в побоях и кражах
Лента новостей
происшествия 15:07
Убийцу задержали в Кузбассе спустя 20 лет
спорт 15:04
Тренер сборной РФ по биатлону поведал о планах на КМ
происшествия 15:04
Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен
происшествия 15:02
На востоке Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон
спорт 14:53
В поражении Емельяненко увидели вину рефери
Другие новости
происшествия 15:07
Убийцу задержали в Кузбассе спустя 20 лет
происшествия 15:04
Пожар на Магнитогорском комбинате полностью потушен
происшествия 15:02
На востоке Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон
происшествия 14:29
Экс-замминистра энергетики отпустили под подписку о невыезде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top