Покупатель украл в магазине кольцо за 2,6 млн рублей

https://news.ru/storage/news/46f92cdfb460ad064f2fcb998590f176/0995dbf1-efe9-42fb-a859-27df7b55e5f2_850.jpg Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

В торговом центре на юго-востоке столицы неизвестный мужчина попросил посмотреть золотое кольцо с бриллиантом и украл его.

«Мужчина попросил у продавца-кассира посмотреть женское кольцо из белого золота с бриллиантом, после чего забрал его и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл на Волгоградском проспекте, 125. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что Константина Костенко, бывшего старшим следователем УФСБ Магаданской области, судят за кражу золотых самородков, служивших вещдоками в уже закрытом деле. В 2013 году Костенко вёл дело против гендиректора компании «Полевая» Николая Дереженца, который в течение 45 лет добывал золото на Колыме. В ходе расследования у Дереженца было изъято более 12 килограммов золотых самородков, которые, по версии следствия, Костенко позже похитил, заменив их другим похожим металлом. Стоимость украденного — 22,6 млн рублей.