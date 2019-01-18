USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,286 $   Brent61.75 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C15:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Поиски пилотов столкнувшихся Су-34 продолжатся ночью

МЧС России

происшествия [ версия для печати ]

Операция по поиску пилотов столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 продолжится и в тёмное время суток, заявили в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке. По уточнённой информации, после инцидента катапультировались оба экипажа.

Ранее в силовых структурах сообщали, что один из истребителей смог совершить аварийную посадку на аэродроме в Хурбе.

Поисково-спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях при сильном ветре и волнении в 4 балла. В ней задействованы военные корабли и авиация, а также гражданские суда. Для оказания медпомощи в регион направлен медицинский спецборт.

«Судами поиски идут. Команды о прекращении поисковых работ не поступало. Поиски будут вестись в ночное время, медленно, с фонарями-прожекторами», — цитирует ТАСС представителя центра.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время лётно-тактических учений над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Они зацепили друг друга в воздухе. Двоих лётчиков уже удалось обнаружить и спасти. Они доставлены на аэродром Восточного военного округа. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка пилотирования.


#Су-34 #ДАЛЬНИЙВОСТОК #авиакатастрофы #ХабаровскийКрай #столкновения
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
происшествия 11:58, 18 января 2019
Причиной столкновения двух Су-34 считают ошибку пилотов
происшествия 10:29, 18 января 2019
Истребители столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке
Лента новостей
общество 15:38
Совфед: украинских политиков поглотила ненависть
происшествия 15:34
Москвич устроил стрельбу в косметологической клинике
общество 15:32
Офицер выбросил в болото боеприпасы на млн рублей
общество 15:31
Адвокат: Кроме Лесли и Рыбки задержаны ещё две девушки
политика 15:29
Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться
Другие новости
происшествия 15:34
Москвич устроил стрельбу в косметологической клинике
происшествия 14:53
Сосулька убила прохожую на московской улице
происшествия 14:47
Житель Краснодара угрожал взорвать баллон с газом в доме
происшествия 14:32
Башкир выжил после падения в шахту с девятого этажа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top