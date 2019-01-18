Поиски пилотов столкнувшихся Су-34 продолжатся ночью

https://news.ru/storage/news/e165185a8faec4beec7c311a92853a7a/34046c90-4ca6-41fc-82b8-544f514adf0e_850.jpg МЧС России

Операция по поиску пилотов столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 продолжится и в тёмное время суток, заявили в Морском спасательно-координационном центре во Владивостоке. По уточнённой информации, после инцидента катапультировались оба экипажа.

Ранее в силовых структурах сообщали, что один из истребителей смог совершить аварийную посадку на аэродроме в Хурбе.

Поисково-спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях при сильном ветре и волнении в 4 балла. В ней задействованы военные корабли и авиация, а также гражданские суда. Для оказания медпомощи в регион направлен медицинский спецборт.

«Судами поиски идут. Команды о прекращении поисковых работ не поступало. Поиски будут вестись в ночное время, медленно, с фонарями-прожекторами», — цитирует ТАСС представителя центра.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время лётно-тактических учений над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Они зацепили друг друга в воздухе. Двоих лётчиков уже удалось обнаружить и спасти. Они доставлены на аэродром Восточного военного округа. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка пилотирования.