Похитителя красной икры задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/47999004b6788cc6fefbed2c8163df6a/a7ca1a41-d453-48d7-b451-1a7696fbe2aa_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Московские оперативники задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже красной икры. Несколько десятков пластиковых банок он успел похитить из машины во время её разгрузки.

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемого в краже из автомобиля более 23 кг красной икры», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Водитель припарковал автомобиль у ресторана на Комсомольском проспекте и стал производить его разгрузку, а в это время неизвестный, вскрыв замок правой двери, похитил из машины 47 больших пластиковых банок красной икры. Вскоре подозреваемого задержали на улице Раменки. Часть похищенного он успел сбыть, остальное забрал себе. Сейчас любитель икры находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее News.ru писал, что неизвестные обокрали квартиру, принадлежащую бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину. Добычей преступников стали драгоценности и более миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в районе Хамовники, в доме в Коробейниковом переулке.