USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,559.66 $
МОСКВА-8°C20:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Похитителя картины Куинджи ищут в Третьяковской галерее

Иванко Игорь/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Министерство культуры Российской Федерации подтверждает факт исчезновения картины русского художника Архипа Куинджи. «Ай-Петри. Крым» отсутствует в выставочном зале Третьяковской галереи, информация о краже проверяется, сообщает пресс-служба Минкультуры.

На данный момент у Третьяковки работают сотрудники полиции. Они досматривают всех посетителей на выходе из здания: проверяют сумки, карманы, просят снять верхнюю одежду и теплые свитера. Охранники изучают камеры видеонаблюдения, предположительно похититель не покидал помещение галереи.

Картина была написано в период 1898-1908г., её стоимость оценивается в $125 тысяч (8 миллионов 250 тысяч рублей — прим.).

«В полицию обратились работники охраны музея. Личности неизвестных устанавливаются», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О краже картины «Ай-Петри. Крым» сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, снял её со стены, вынул из рамы, свернул полотно и вышел из зала. Отсутствие картины местные работники заметили только через 10 минут после случившегося. Примечательно, что сегодня, 27 января мастеру пейзажной живописи Архипу Ивановичу исполнилось бы 177 лет.

Для современной России это первая выставка работ русского художника греческого происхождения. В последний раз собрание картин мастера демонстрировали в городе в 1992 году, писал News.ru.


#выставка #Третьяковка #картины
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети


читайте также
культура 16:10, 19 января 2019
Снимите это всё: эротическую фотовыставку проведут в Перми
культура 17:49, 17 января 2019
Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах
общество 15:13, 18 декабря 2018
Третьяковская галерея рассказала о судьбе картины Репина
Лента новостей
в мире 20:26
Экс-президента Renault хотят оставить без выходного пособия
спорт 20:19
Экс-директор WADA засомневался в методах борьбы с допингом
в мире 20:02
МИД Венесуэлы: ультиматум стран ЕС — стиль колониальных держав
в мире 19:59
Экс-советник Трампа готов сотрудничать с Мюллером
общество 19:48
Трассу между РФ и Казахстаном закрыли из-за метели
Другие новости
происшествия 19:46
Картина Куинджи исчезла из Третьяковской галереи
происшествия 18:28
Крыша АЗС рухнула под тяжестью снега в Калужской области
происшествия 18:15
Устроивший стрельбу в Луизиане мужчина задержан в США
происшествия 18:06
Автобус опрокинулся под Вологдой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top