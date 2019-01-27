Похитителя картины Куинджи ищут в Третьяковской галерее

https://news.ru/storage/news/e468e701b57122f66f59a4d022e41678/be2b960c-defe-48b2-8698-7642e343b524_850.jpg Иванко Игорь/АГН "Москва"

Министерство культуры Российской Федерации подтверждает факт исчезновения картины русского художника Архипа Куинджи. «Ай-Петри. Крым» отсутствует в выставочном зале Третьяковской галереи, информация о краже проверяется, сообщает пресс-служба Минкультуры.

На данный момент у Третьяковки работают сотрудники полиции. Они досматривают всех посетителей на выходе из здания: проверяют сумки, карманы, просят снять верхнюю одежду и теплые свитера. Охранники изучают камеры видеонаблюдения, предположительно похититель не покидал помещение галереи.

Картина была написано в период 1898-1908г., её стоимость оценивается в $125 тысяч (8 миллионов 250 тысяч рублей — прим.).

«В полицию обратились работники охраны музея. Личности неизвестных устанавливаются», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Тем временем, начиная вот с этого места, в тлгрм-канале описывается в реальном времени, как украли картину КУИНДЖИ!https://t.co/iHdKIj1T4r (вроде реально не раскрутка канала)



pic.twitter.com/JpbAm8BH3v — Maria Baronova (@ponny1) 27 января 2019 г.

О краже картины «Ай-Петри. Крым» сообщили очевидцы. По их словам, неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, снял её со стены, вынул из рамы, свернул полотно и вышел из зала. Отсутствие картины местные работники заметили только через 10 минут после случившегося. Примечательно, что сегодня, 27 января мастеру пейзажной живописи Архипу Ивановичу исполнилось бы 177 лет.

Для современной России это первая выставка работ русского художника греческого происхождения. В последний раз собрание картин мастера демонстрировали в городе в 1992 году, писал News.ru.