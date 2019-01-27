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Похитители Куинджи украли шубу из гардероба Третьяковки

Иванко Игорь/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудников полиции вызвали в Третьяковскую галерею по факту кражи шубы одной из посетительниц выставки. По неофициальным данным, правоохранительные органы стали искать вора по камерам видеонаблюдения и заметили похищение картины в одном из залов.

Грабители картины русского художники Архипа Куинджи таким образом пытались скрыть главное преступление — похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

На данный момент на всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности. На месте происшествия продолжает работать группа следователей. Они уже вычислили машину грабителей.

Похитители картины скрылись на кроссовере Mercedes-Benz белого цвета, сообщили в правоохранительных органах.

В полиции составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Стоимость картины эксперты оценили в один миллион долларов, страховая сумма — 12 млн рублей. Чтобы исключить возможный вывоз полотна за границу, музей экстренно внес работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда.

Сейчас решается вопрос о досрочном закрытии работы выставки русского художника Архипа Куинджи после похищения картины «Ай-Петри. Крым». Вход для посетителей могут закрыть уже с 28 января, сообщал News.ru.


#Третьяковка #АрхипКуинджи
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