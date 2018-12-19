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Похитители элитных иномарок предстанут перед судом

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении этнической преступной группировки, занимавшейся похищением дорогих иномарок премиум-класса. Перед судом в подмосковной Балашихе 19 декабря 2018 года предстанут 18 человек.

В число обвиняемых входят четверо работников лизинговых компаний и двое бывших сотрудников ГИБДД. Последние не являлись членами группировки, поэтому им предъявлены обвинения только в мошенничестве.

В 2015–2016 годах злоумышленники похищали в Подмосковье новые элитные иномарки из автосалонов, обманывая сотрудников лизинговых компаний. Эти автомобили они продавали иностранцам и вывозили за пределы России. Ущерб, нанесённый действиями преступников, превышает 40 млн рублей.

Некоторое время назад один из участников группировки опубликовал в Интернете видеоролик, назвав его «Салман и "капуста"». В нем он хвастался заработанными преступным путем средствами и дорогим смартфоном, заявляя, что может себе позволить «раскидываться» деньгами.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, расследование дела было затруднено тем, что обвиняемые применяли средства конспирации, имели поддельные документы и использовали подставные фирмы. Кроме того, большинство преступников, будучи выходцами из других регионов России, проживали на территории Московского региона без временной регистрации.

В общей сложности в состав группы входили 30 человек. Трое из них были осуждены ранее. Еще девять преступников находятся в бегах.

Ранее News.ru сообщал о том, что московские полицейские задержали в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ — РГГРУ) примерно 200 студентов, большинство из которых оказались выходцами из Ингушетии. Основанием для рейда послужили ряд инцидентов с участием некоторых студентов и, в частности, недавняя стрельба у здания общежития. 


#СКР #МОШЕННИКИ #ПОДМОСКОВЬЕ
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