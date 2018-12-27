Похитителей моста поймали в Ульяновской области

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Полиция Ульяновской области поймала мужчин, укравших пешеходный мост через реку Барыш в деревне Пески. Ими оказались двое местных жителей, которые разобрали конструкцию и сдали её в металлолом.

Вырученные деньги в сумме 1800 рублей потратили на личные нужды. При этом сумма ущерба от их действий составила 407 тыс. рублей, сообщает портал «Свободная пресса»

Задержанным 47 и 57 лет. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал о том, что жители Архангельска, которые занимались расхищением могил в месте захоронения северных лётчиков на острове Кего, получили тюремные сроки. Пятеро мужчин, от 18 до 54 лет, забирали с собой памятники, изготовленные из лопастей самолётов и вертолётов. Награбленное они сдавали в металлолом.