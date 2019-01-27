Похищенную картину Куинджи выставили на Avito

https://news.ru/storage/news/23748cdc8c9414ccc86b950b4dee9346/2831d325-ed51-4566-9b70-41c955e22766_850.jpg twitter.com/@smnewsru

На крупнейшем в России сайте частных объявлений Avito выставили на продажу картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Стоимость полотна продавец оценил в 15 тыс. рублей.

Действительно картина Куинджи уже в продаже на Авито! pic.twitter.com/OrBPOqP8FG — Сергей Шабан (@caktus2012) 27 января 2019 г.

На момент написания новости объявление ещё активно.

«Прямиком из Третьяковки», — говорится в описании к нему.

Судя по геотегу, продавец находится в Тепличном районе Вологды. В графе «Контактное лицо» указаны некий Александр и компания Reate. News.ru выяснил, что в городе действительно зарегистрирована фирма с таким названием, однако она занимается продажей игровых приставок и дисков к ним.

Вечером 27 января неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, на глазах у посетителей снял её со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи.

Полотно было застраховано на 12 млн рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла его в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.