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Похищенную картину Куинджи выставили на Avito

twitter.com/@smnewsru

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На крупнейшем в России сайте частных объявлений Avito выставили на продажу картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Стоимость полотна продавец оценил в 15 тыс. рублей.

На момент написания новости объявление ещё активно. 

«Прямиком из Третьяковки», — говорится в описании к нему.

Судя по геотегу, продавец находится в Тепличном районе Вологды. В графе «Контактное лицо» указаны некий Александр и компания Reate. News.ru выяснил, что в городе действительно зарегистрирована фирма с таким названием, однако она занимается продажей игровых приставок и дисков к ним.

Вечером 27 января неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, на глазах у посетителей снял её со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи.

Полотно было застраховано на 12 млн рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла его в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.


#похищение #продажа #Третьяковка #АрхипКуинджи #картина
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