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Погибший в московской люльке оказался Циклопом-убийцей

Антон Кардашов/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина, который разбился при падении из строительной люльки в центре Москвы, оказался человеком с богатым криминальным прошлым. На его счету множество грабежей и убийств.

Александр Котлярис — так звали погибшего — в 90-е годы прошлого века получил судимость за кражу, после чего возглавил преступную группировку. Вместе с подельниками он грабил зажиточных жителей столицы.

В 2000 году Котляриса и его сообщников задержали по подозрению в серии убийств. Жертвами бандитов оказались столичный бизнесмен, частный извозчик и проститутка. Жестокие убийства также сопровождались ограблениями. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Интересно прозвище рецидивиста — Циклоп. Так подельники прозвали его из-за отсутствия одного глаза, который тот потерял в молодости, сообщает РЕН ТВ.

Несколько лет назад мужчина вышел на свободу и больше в криминальные сводки не попадал. Кроме той, последней, в которой значится погибшим в результате несчастного случая.

Как ранее сообщал News.ru, строительная люлька с людьми сорвалась с высоты 14 января. Инцидент произошёл на улице Пречистенка. Один человек погиб, ещё один с травмами был госпитализирован.


#москва #гибель #падения
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