https://static.news.ru/photo/2dbaa866-a663-11e9-85df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Авиационный центр Панино/ofsla.ru

Вертолётом, который упал около Солнечногорска, управлял глава Объединённой федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Ему было 64 года.

Он обучал российского лидера Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталётом, сообщили News.ru в Федерации сверхлёгкой авиации.

Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson. Личность второго погибшего устанавливается.

Как ранее писал News.ru, угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей.