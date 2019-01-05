Пять человек погибли в результате ДТП в Удмуртии

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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Удмуртии. По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.

Инцидент произошёл на 104-м км дороги Елабуга — Пермь. Всего в ДТП пострадали шесть автомобилей.

По данным полиции, грузовик «КамАЗ» протаранил автомобиль «Тойота», когда последний совершал обгон. Погибшие — пассажиры и водитель иномарки, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что микроавтобус Mercedes-Benz въехал в столб в Петербурге, пострадали семь человек, в том числе пять детей. ЧП произошло 4 января около 22:20 возле дома № 167 по Московскому проспекту.