https://static.news.ru/photo/91bf59a4-9e31-11e9-aede-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Archive/Global Look Press

Журналисты узнали новые детали трагедии в Баренцевом море. Выяснилось, что погибшие на секретной подлодке подводники не смогли воспользоваться средствами защиты от огня. В момент ЧП большая часть моряков отдыхала в жилом отсеке.

Как пишет « Коммерсант », пожар вспыхнул в районе 21:00. В районе 20:00 на станции происходит смена вахты. Отдежурившие офицеры уходят в жилой отсек, а их место занимают сменщики. Согласно расписанию, на центральный пост заступили 4 подводника. По данным источника издания, после короткого замыкания в отсеки стал поступать дым, а гидронавты среагировали слишком поздно. Они могли остаться в живых, если бы воспользовались портативными аппаратами, позволяющими до 20 минут находиться в задымлённом помещении. Этого времени хватило бы, чтобы поднять АС-21 на поверхность.

Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате погибли 14 моряков. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.