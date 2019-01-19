Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах

Тела двух штурманов, которые погибли 18 января при столкновении истребителей Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы.
Как сообщили в экстренных службах, на борт «Электрона» был поднят спасательный плот, на нём было связанное фалом тело пилота в лётном шлеме, гидротермокостюме и с пристёгнутым парашютом. После этого спасатели подняли ещё одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами, передаёт портал 47news.
Ранее News.ru писал, что Министерство обороны сообщило об обнаружении тела третьего лётчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке бомбардировщиков Су-34. Поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ищут ещё одного пилота.