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Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах

Су-34 Сергей Булкин/News.ru

Су-34

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Тела двух штурманов, которые погибли 18 января при столкновении истребителей Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы.

Как сообщили в экстренных службах, на борт «Электрона» был поднят спасательный плот, на нём было связанное фалом тело пилота в лётном шлеме, гидротермокостюме и с пристёгнутым парашютом. После этого спасатели подняли ещё одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами, передаёт портал 47news.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны сообщило об обнаружении тела третьего лётчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке бомбардировщиков Су-34. Поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ищут ещё одного пилота.


#Су-34 #ДАЛЬНИЙВОСТОК #летчики
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