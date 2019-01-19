Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах

https://news.ru/storage/news/c3728b85c335268a8a254b05ae6a7da0/2c493cfc-664d-4e08-a5a3-4fe3fd190cc1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Су-34

Тела двух штурманов, которые погибли 18 января при столкновении истребителей Су-34 в небе над Японским морем, были опутаны частями парашютной системы.

Как сообщили в экстренных службах, на борт «Электрона» был поднят спасательный плот, на нём было связанное фалом тело пилота в лётном шлеме, гидротермокостюме и с пристёгнутым парашютом. После этого спасатели подняли ещё одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами, передаёт портал 47news.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны сообщило об обнаружении тела третьего лётчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке бомбардировщиков Су-34. Поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ищут ещё одного пилота.