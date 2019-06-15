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Два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в административном здании Ваганьковского кладбища Москвы. Причины ЧП пока неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы мегаполиса, сообщает Пятый канал. Однако сотрудники учреждения заявили Telegram-каналу «Говорит Москва», что на территории ЧП не происходило. Позже выяснилось, что у работницы кладбища в...