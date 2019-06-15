Прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка вблизи Пензы намечено на 16 июня. 34-летний мужчина скончался в больнице.
Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Конфликт между жителями села возник на бытовой почве 13 июня. По некоторым данным ситуация была связана с цыганами. Во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». По делу о случившемся в полицию были доставлены 174 человека, писал News.ru.