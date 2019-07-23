https://static.news.ru/photo/805f6f66-ad57-11e9-b6bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Россиянка, которая погибла в результате крушения вертолёта близ итальянского острова Горгона, управляла им. Спасатели продолжают вести поиски 37-летнего пассажира. Он является владельцем судна и также имеет российское гражданство.

Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она. Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа, — сообщили в прокуратуре корреспонденту ТАСС.

Известно, что пара вылетела с озера Комо, держа курс на Сардинию. Во второй половине дня вертолёт сделал остановку в Тоскане и вылетел из аэропорта в Монтиньозо в 16 часов вечера.

Ранее News.ru писал, что в результате падения легкомоторного самолёта на частный жилой дом в станице Новощедринской в Чечне пострадали четыре человека, однако госпитализированы только двое из них, сообщили в местной больнице.