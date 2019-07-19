https://static.news.ru/photo/1fb240aa-abb1-11e9-bce1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Железнодорожное сообщение нарушено между Москвой и Санкт-Петербургом. Задержка в пути пригородных поездов и составов дальнего сообщения составляет от восьми минут до часа.

Причиной сбоя стала техническая неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Какие-либо подробности там уточнять не стали.

Минимальное отставание от графика — на 8–10 минут — у трёх скоростных поездов «Сапсан», которые курсируют между столицей и городом на Неве. Количество задержанных поездов, график движения которых был нарушен более существенно, не сообщается.

Сейчас железнодорожники пытаются ввести составы в график, уточнили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал, что в Ямало-Ненецком автономном округе возобновлено движение на участке Северной железной дороги, где днём ранее сошли с рельсов вагоны с углём.