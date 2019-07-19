Железнодорожное сообщение нарушено между Москвой и Санкт-Петербургом. Задержка в пути пригородных поездов и составов дальнего сообщения составляет от восьми минут до часа.
Причиной сбоя стала техническая неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский,
Минимальное отставание от графика — на 8–10 минут — у трёх скоростных поездов «Сапсан», которые курсируют между столицей и городом на Неве. Количество задержанных поездов, график движения которых был нарушен более существенно, не сообщается.
Сейчас железнодорожники пытаются ввести составы в график, уточнили в пресс-службе.
Ранее News.ru писал, что в Ямало-Ненецком автономном округе возобновлено движение на участке Северной железной дороги, где днём ранее сошли с рельсов вагоны с углём.